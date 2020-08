UCID: A circulação de camisolas e de máscaras é uma violação da lei eleitoral

26/08/2020 15:12 - Modificado em 26/08/2020 15:12

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática, UCID, em conferência de imprensa, em São Vicente, denuncia o que considera uma “flagrante” violação do Código Eleitoral principalmente, no que diz respeito a assuntos relacionados ao nº 106 do Código.

António Monteiro diz que nos últimos dias têm-se assistido a uma circulação de camisolas e de máscaras de proteção individual com identificação, de pelo menos dois candidatos às eleições de 25 outubro, o que considera ser uma ilegalidade.

O que preocupa a UCID, segundo o seu líder nacional, e também candidato as eleições à Câmara de São Vicente é, “saber que as contraordenações não são suficientemente fortes para impedir que os prevaricadores continuem a fazer a distribuição das camisolas e máscaras”.

E neste caso, em concreto, diz Monteiro, o crime parece compensar e a UCID apela à Comissão Nacional de Eleições que, para além da apreensão das camisolas e máscaras que estão a circular, crie outros mecanismos para controlar a proliferação das mesmas.

“A lei deve ser cumprida na integra”, e por isso, espera que as autoridades e o Estado as faça cumprir, de forma a que estes “adornos” deixam de circular na via pública, infringindo a lei.

Outro aspeto que preocupa UCID, diz Monteiro é a oferta de emprego em tempo de campanha e neste ponto, acusa a atual liderança camarária de, nas ultimas semanas, ter recorrido a “este expediente para tentar ‘catar’ votos, dando trabalho a dezenas de pessoas. E ainda não vimos uma única reação da CNE e das autoridades do país”.

Portanto, alerta para se averiguarem as denuncias e caso venham a se concretizar, que sejam tomadas medidas para termos umas eleições “livres, transparentes e sem qualquer tipo de jogada política que possa alertar os resultados”.