Fernando Elísio Freire: “Vamos continuar com a Câmara Municipal de São Vicente na infraestrutura dos bairros para a prática do desporto”

26/08/2020 12:33 - Modificado em 26/08/2020 12:33

O ministro de Estado e do Desporto, Fernando Elísio Freire, considerou na terça-feira, que o Governo vai continuar a trabalhar juntamente com a CMSV para construir infraestruturas para a prática do desporto e enalteceu o esforço e o sacrifício dos desportistas e das associações desportivas de São Vicente, que a seu ver tem ajudado na afirmação do desporto em Cabo Verde.

O governante fez estas declarações à margem do ato de homenagem aos parceiros do desporto, realizada pela Câmara Municipal de São Vicente, no salão nobre, onde garantiu que a falta de infraestrutura com boas condições é um dos principais problemas para os atletas no país.

Em São Vicente reiterou as obras a serem levadas a cabo no Estádio Municipal Adérito Sena, que segundo o mesmo vão permitir trazer jogos da seleção nacional, mas também a introdução da pista de tartan, para permitir o desenvolvimento da modalidade na ilha.

“O Governo quer um desporto mais desenvolvido, muito inclusivo e que ajude o país a afirmar-se como um lugar que coloca o desporto no mesmo patamar que qualquer atividade económica, como o turismo, a pesca, a hotelaria e a restauração” sustentou.

Por isso, em representação do Governo, reconheceu o esforço que cada um dos dirigentes desportivos tem feito em São Vicente, com “sacrifícios, a falta de tempo para outras atividades e até para a família para vocês se dedicarem ao desporto e à afirmação do desporto”, afirmou o governante.

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, por sua vez enalteceu que a sessão foi para “reconhecer e condecorar aqueles que fazem história e ainda aqueles que contribuíram e contribuem para a edificação da grande instituição que é o desporto”.

“O nosso objetivo é garantir que o desporto se torne cada vez mais parte da vida de todos os sanvicentinos. A Câmara Municipal tem o dever de mostrar gratidão aos cidadãos que honram e prestigiam o município, contribuindo para o desenvolvimento harmonioso da ilha e o bem-estar da população” garantiu.

Neste ato foram homenageados todas as associações desportivas e clubes da ilha em todas as modalidades.