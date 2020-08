Chefe de Estado vai reunir Conselho da República

26/08/2020 12:20 - Modificado em 26/08/2020 12:20

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, divulgou hoje que vai reunir o Conselho da República, devido à situação epidemiológica do país, que continua a diagnosticar dezenas de casos de covid-19 todos os dias.

Através de uma nota colocada na sua conta oficial na rede social Facebook, o chefe de Estado refere que se reuniu na terça-feira com os responsáveis das casas Civil e Militar, para “preparação de próximas reuniões do Conselho da República”, neste caso “sobre a situação epidemiológica no país”, bem como do Conselho Superior de Defesa Nacional.

O Presidente da República não adiantou qualquer objetivo concreto ou data para a convocação do Conselho da República, órgão consultivo do chefe de Estado.

De realçar que no final de março, Jorge Carlos Fonseca convocou uma reunião do Conselho da República para auscultar aquele órgão sobre a declaração do estado de emergência para travar a progressão da pandemia de covid-19.

Jorge Carlos Fonseca acabaria por declarar o estado de emergência, pela primeira vez na história do país, por um período inicial de 20 dias que foi sendo renovado, diferenciado por ilhas, até finais de maio.