Covid-19 provoca primeira morte na ilha do Fogo

26/08/2020 11:58 - Modificado em 26/08/2020 11:58

A ilha do Fogo registou na noite de terça-feira, 25, a sua primeira morte provocada pelo novo coronavírus, elevando para 38 o número de óbitos a nível nacional.

De acordo com informações recolhidas, a mais recente vítima da doença no país, trata-se de um homem de 67 anos, natural de Mosteiros e que se encontrava internado no Hospital Regional São Francisco de Assis.

Informações recolhidas dão conta que o homem, desde a manhã de terça-feira encontrava-se bastante debilitado requerendo cuidados especiais. O mesmo padecia de outras patologias, nomeadamente hipertensão arterial, diabetes e colesterol.

Entretanto o município de São Filipe registou hoje os dois primeiros casos de contaminação pelo novo coronavírus (covid-19), no dia em que a ilha do Fogo registou um total de mais oito casos, elevando para 30 o número de pessoas infectadas.