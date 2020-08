Augusto Neves responde ao SINTAP: “Não temos pressa. Não vamos sair de São Vicente”

Em resposta, as denuncias do Sindicado dos Trabalhadores da Função Pública (SINTAP), que acusou a Câmara Municipal de não dar importância aos problemas laborais dos seus funcionários, entre outros assuntos pendentes, como o processo de integração dos trabalhadores no Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS), além da precariedade dos funcionários de saneamento e limpeza pública, Augusto Neves alega que em todos os lados existem problemas e que a Câmara tem vindo a resolver cada um a seu tempo.

Segundo o edil sanvicentino, estando em tempo de campanha, “tudo serve” como forma de reivindicação.

E por isso, diz mostrar-se tranquilo, afirmando que a sua equipa camarária tem “consciência de ter feito um bom trabalho a todos os níveis”. E aponta, o estatuto dos bombeiros e fiscais como exemplo, bem como as ações feitas nestes dois sectores, que foram alvo de “um trabalho muito profundo”.

Neste sentido, Neves acrescentou não saber a que reivindicações o sindicato se está referindo, neste momento.

Sobre a questão da Polícia Municipal, lembra que ainda está em processo de concurso e “que não precisa de pressa”, justificando que não vai sair de São Vicente.

E que após receber a nota, que segundo Luís Fortes, presidente do SINTAP, já tentaram por todos os meios falar com o presidente, este garante que o encontro vai acontecer quando “tivermos disponibilidade”.

Augusto Neves, diz que estas denúncias são sem sentido e que os sindicatos estão sempre apressados.