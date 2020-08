Já estava num saco de cadáveres e ia ser embalsamada quando abriu os olhos

25/08/2020 17:48 - Modificado em 25/08/2020 18:10

Mulher de 20 anos foi dada como morta e só na funerária deram conta que afinal estava viva. Caso aconteceu no domingo em Detroit, nos Estados Unidos.

Uma mulher de 20 anos que foi declarada morta em casa nos subúrbios de Detroit abriu os olhos já na funerária, quando estava prestes a ser embalsamada, disse um advogado que representa a família da jovem.



“Eles já iam começar a drenar o sangue dela”, disse Geoffrey Fieger à WXYZ-TV, estação televisiva local. Fieger, que foi contratado pela família, identificou a mulher como Timesha Beauchamp.



O corpo de bombeiros de Southfield reconheceu estar envolvido numa série de eventos bizarros no domingo, que começou quando uma equipa médica foi chamada a uma casa onde uma mulher de 20 anos não dava sinais de vida.



Os paramédicos tentaram reanimá-la durante 30 minutos e consultaram um médico de emergência. Este médico “declarou que a paciente estava morta com base nas informações médicas fornecidas” no local, disse o departamento.



Depois, o médico legista do condado de Oakland disse que o corpo poderia ser entregue à família sem uma autópsia, ainda de acordo com o corpo de bombeiros.



Foi então que houve uma descoberta surpreendente na casa funerária James H. Cole, em Detroit: a mulher ainda estava viva. “A nossa equipa confirmou que ela estava a respirar” e chamou uma equipa médica de emergência, relatou a agência funerária.



O advogado Fieger aponta que “estavam prestes a embalsamá-la, o que é mais assustador, se ela não tivesse os olhos abertos… A casa funerária abriu o fecho do saco para cadáveres e, literalmente, o que aconteceu foi ver Timesha viva, de olhos abertos”.

Foi levada para o hospital e ainda passa mal. Timesha Beauchamp estava em estado crítico na noite de segunda-feira, disse Brian Taylor, porta-voz do Detroit Medical Center, citado por agências internacionais.



“O meu coração está tão pesado. Alguém declarou que a minha filha estava morta, mas ela não morreu”, disse a mãe de Beauchamp, Erica Lattimore, à WDIV-TV.



As autoridades de Southfield dizem estar a conduzir uma investigação, mas insistem que o corpo de bombeiros e o departamento de polícia seguiram os procedimentos.

