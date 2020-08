Morte de ex-dirigente Toi Sarjód: “O Mindelense ficou mais pobre com a tua partida”

25/08/2020 17:04 - Modificado em 25/08/2020 17:04

O CS Mindelense através da sua página do Facebook, lamenta a morte do dirigente desportivo António Manuel Silva, conhecido no mundo futebolístico como Toi de Mindelense ou Toi Sarjód, que faleceu esta segunda-feira, 24, no Mindelo e diz que o clube ficou “mais pobre”.

Os Leões da Rua de Praia lembram Toi Sarjód, falecido aos 80 anos, como sendo “figura icónica” do popular clube de São Vicente, que se destacou nas décadas de 80 e 90 como “braço-direito” dos treinadores que passaram pelo clube, servindo “como suporte a todos os expedientes de que necessitavam”.

Conforme o CSM, problemas de saúde fizeram com que Toi Sarjód se afastasse das tarefas do clube, mas no entanto, manteve-se constantemente comunicando sobre o seu dia-a-dia, tendo, inclusive, há cerca de um ano, recebido em sua casa, no Alto Mira-Mar, a visita da equipa de futebol, em dia de jogo.

“O Mindelense ficou mais pobre com a tua partida Toi. Estamos de luto, mas cuida de nós lá em cima como um anjo. Paz à tua alma”, escrevem os Leões da Rua de Praia.