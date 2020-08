Britânicos obrigados a quarentena no regresso de Cabo Verde

25/08/2020 16:58 - Modificado em 25/08/2020 16:58

Os cidadãos residentes no Reino Unido que regressem ao país depois de permanecerem nas ilhas de Cabo Verde, através do corredor aéreo para voos essenciais, que se realizam a partir de Lisboa, em Portugal, estão obrigados a uma quarentena no regresso.

Segundo a agência especializada em aviação civil, NewsAvia, as informações enviadas aos viajantes, na tarde desta terça-feira, dia 25 de Agosto, pelo FCO (Foreign and Commonwealth Office), responsável pela proteção dos interesses e cidadãos britânicos no exterior, estes cidadãos passam a estar obrigados a uma quarentena de 14 dias, de prevenção à covid-19, no regresso ao Reino Unido de viagens à República de Cabo Verde.

De acordo com a mesma informação, além disso, estes cidadãos estão obrigados, também no regresso, a fornecer informação detalhada sobre a viagem e contactos mantidos em Cabo Verde.

No mesmo aviso, o FCO recorda que Cabo Verde continua encerrado a voos comerciais internacionais, desde 19 de março. Contudo, desde 1 de agosto que a transportadora aérea portuguesa TAP assegura um corredor aéreo para voos essenciais a partir de Lisboa, com oito ligações semanais.

A mesma fonte, recorda que esses voos permitem viagens entre ambos os países (do Aeroporto de Lisboa para os aeroportos cabo-verdianos da Praia, na ilha de Santiago, e do Mindelo, na ilha de São Vicente) por motivos de doença, negócios, estudos, profissionais, oficiais e familiares, com a condição de realização de testes de virologia à covid-19 nos dois sentidos.

Cabo Verde registava, até hoje, 25 de agosto, um acumulado de 3.568 casos de covid-19 e 37 mortes.