Cabo Verde com 36 novos casos em Santiago e Fogo e 74 recuperados

25/08/2020 16:25 - Modificado em 25/08/2020 16:25

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais 36 casos positivos de COVID-19, diagnosticadas nas ilhas de Santiago e do Fogo, num dia também marcado por 74 altas, todas na ilha de Santiago.

Segundo o boletim epidemiológico, 25 dos novos casos foram registados na ilha de Santiago, principal foco da doença no país, das quais o concelho da Praia com 20, São Miguel 2, Santa Catarina 2 e São Domingos 1, elevando para 2.843 casos acumulados da doença na ilha.

Os restantes 11 novos casos foram diagnosticados em Mosteiros, na ilha do Fogo, aumentando para 22 os casos ativos da doença numa ilha, a par de Santiago e do Sal, que é neste momento uma das com mais casos ativos de covid-19.

Ainda de acordo com o comunicado, a ilha de Santiago teve 74 recuperados da covid-19. A Praia com (62), Ribeira Grande de Santiago (02), Santa Catarina (2), São Domingos (3) e Tarrafal (5). O país passa a contabilizar 856 casos ativos, 2.673 recuperados, 37 óbitos, 2 transferidos e um total de 3.568 casos positivos acumulados de COVID-19.