São Vicente: Jardim Mundo Infantil em Ribeira Bote ‘com cara nova’ – c/vídeo

25/08/2020 14:06 - Modificado em 25/08/2020 17:53

A Câmara Municipal de São Vicente, fez esta terça-feira, 25, a inauguração das obras de requalificação, reabilitação e embelezamento do jardim “Mundo Infantil” em Ribeira Bote, após sofrer uma “profunda requalificação e posterior embelezamento, no quadro do projeto “Um parede de cada vez” de Balta Ben David, em parceria com a Câmara de São Vicente e apoio de privados.

A remodelação do Jardim “Mundo Infantil”, contou com a recuperação do pequeno campo de futebol, o parque interno e com várias pinturas com algumas mensagens positivas e contra o uso do álcool e demorou cerca de três semanas a ser concluído.

Esta remodelação engloba um conjunto de intervenções que já recuperou os jardins Amílcar Cabral e Monte Sossego e, mais para frente, as paredes do Estádio Adérito Sena e da escola de Chã de Cemitério e segue ainda para as localidades de São Pedro, Salamansa e Calhau.