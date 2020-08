Covid-19: Fogo reporta mais 11 novas infecções

25/08/2020 13:04 - Modificado em 25/08/2020 13:04

A situação epidemiológica na ilha do Fogo começa a ganhar contornos preocupantes após a notificação hoje de mais 11 novos casos da infecção pelo novo coronavírus, elevando para 22 o número de pessoas infectadas na ilha.

Estes novos casos foram confirmados hoje por Evandro Monteiro, diretor do hospital, em declarações à imprensa, frisando que do total de 22 infeções registados em menos de uma semana, todas localizadas na parte sul do município de Mosteiros (Relva, Corvo e Achada Grande) com excepção de um caso em Queimada, mas que teve ligação directa com a parte sul de Mosteiros.

Destes 22 casos positivos registados até então, nove são pessoas com menos de 18 anos e deste total, um percentual significativo são crianças com idade compreendidas entre quatro a 12 anos. Quatro casos são de pessoas com idade que oscilam entre 20 a 60 anos, sete de pessoas com mais de 60 e dois casos de pessoas com mais de 90 anos, sendo que mais de metade dos casos positivos são pessoas do sexo masculino.