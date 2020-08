Tribunal de São Vicente aplica Prisão Preventiva a homem suspeito de crimes de tráfico de drogas de alto risco agravado

24/08/2020 23:55 - Modificado em 24/08/2020 23:55

O homem de 57 anos foi detido em flagrante delito, por fortes indícios da prática de crimes de tráfico de drogas de alto risco agravado, em cumprimento de mandados de busca à residência, A Polícia Judiciária apreendeu no sábado, 22, duzentos e setenta e sete gramas (277 grs) de Cannabis, uma certa quantia em dinheiro, telemóveis e um motociclo, e deteve, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino.

De acordo com comunicado, enviado pela Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Investigação de Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada, foram cumpridos dois mandados de busca a duas residências, uma em Fonte Francês e outra em Lombo Tanque.

No ato da busca foram identificados dois menores na posse de 4 ‘tacos de erva’ que tinham acabado de comprar ao arguido.

O detido foi presente, em tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de pessoal, tendo-lhe sido aplicado prisão preventiva.