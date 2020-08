Augusto Neves regozija-se com a entrada de empresa de construção civil em São Vicente – c/vídeo

Fundada em 2007, a empresa de construções Barreto, é a nova empresa a se lançar na ilha de São Vicente. Uma presença, que segundo o presidente da Câmara da ilha, Augusto Neves, a entrada de mais uma empresa na ilha responde aos anseios da edilidade em contribuir para dinamizar a economia da ilha e ainda reduzir o desemprego, que tem sido um dos objetivo da edilidade.

Com sede na cidade da Praia, Santiago, a empresa de construção civil, está em São Vicente, para construir 4 blocos de edifícios no Copacabana para serem executados no prazo de 4 a 5 anos.

Aproveitando a construção destas obras, conforme Josefa Barbosa, a empresa decidiu criar uma delegação, com abertura de um escritório na ilha, cujo objetivo é penetrar, consolidar a sua posição neste mercado, dando contribuição para o desenvolvimento da ilha.