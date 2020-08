Estudantes cabo-verdianos regressados do Brasil vão ser sujeitos a testes PCR

24/08/2020 22:54 - Modificado em 24/08/2020 22:54

O diretor nacional de Saúde, Artur Correia, garantiu esta segunda-feira, que os cerca de 140 estudantes cabo-verdianos, repatriados do Brasil, vão ficar alojados num hotel e serão alvos de testes PCR de despistagem da covid-19.

Artur Correia fez estas declarações quando questionado durante a conferência de imprensa de acompanhamento da evolução da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, de quais seriam os procedimentos que o Ministério da Saúde iria adotar em relação aos estudantes cabo-verdianos que vão regressar do Brasil.

O diretor nacional de Saúde clarificou que vão ser recebidos por uma equipa de saúde e deslocados para um hotel na cidade da Praia, onde vão ser recolhidas as amostras para o processamento no laboratório de virologia.

“Vamos começar já a trabalhar esta terça-feira, no sentido de dar a resposta dos testes o mais rapidamente possível” sustentou.

Artur Correia disse ainda que cerca de 30% dos casos positivos registados até ao momento em Cabo Verde, são de jovens que estão na faixa etária de 20 a 30 anos.

Esse responsável apelou ainda aos jovens mais responsabilidade, para evitar a propagação do vírus.

Em todo o país estão 732 pessoas em isolamento institucional, 162 domiciliar e 18 nos hospitais. Destes, 8 estão internados no Hospital Agostinho Neto, todos estáveis, 6 no Hospital Regional de Santiago Norte, estando 2 com oxigénio e 4 no Hospital Regional do Fogo, dos quais 1 inspira maior cuidado.

Cabo Verde conta no momento com 894 casos ativos, 2.599 recuperados, 37 óbitos, 2 transferidos e um total de 3.532 casos positivos acumulados de Covid-19.