“Pelourinho de Peixe” de São Vicente com obras de requalificação orçadas em mais de 30 mil contos

24/08/2020 22:48 - Modificado em 24/08/2020 22:48

A Câmara Municipal de São Vicente fez, esta segunda-feira, 24, o lançamento da empreitada de execução da reabilitação do Mercado de Peixe da ilha, uma obra orçada em mais de trinta mil contos e que vai englobar ainda a remodelação do cais de desembarque do pescado, numa obra projetada para terminar daqui a três meses.

Paulo Veiga, ministro da Econimia Marítima, relembrou ainda que a obra prevista para ser financiado pelo Banco Mundial, agora vai ter financiamento interno, através do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo e também por parte do Ministério da Economia Marítima. E que se enquadra num projeto maior da edilidade sanvicentina, que é a reabilitação de toda a zona envolvente, alegando ser “extremamente” importante para o sector das pescas e também para a população pois vai dar melhores condições ao local.

“Vai ser transformado, num mercado mais moderno, com obras extensivas ao cais, que além de desembarque do pescado, a zona vai ficar mais apetecível para passeios e também, um maior atrativo turístico”, referiu o governante.

Sobre esta restruturação da baixa da cidade do Mindelo, Paulo Veiga fez questão de relembrar que a obra da construção do Aquário do Mindelo, não está esquecida e que se encontra atrasada devido à situação pandémica no país e no mundo. O projeto, como referiu o Ministro do Turismo, vai ser o “primeiro aquário na Região Oeste Africana”.

Ainda sobre a obra de reabilitação do “Pelourinho de peixe” de São Vicente, Augusto Neves fez a entrega de medalhas com a figura do mercado, que no seu entender é um “símbolo desta ilha”, foi entregue a Associação de Peixeiras e ao Ministro de Economia Marítima, pelo empenho que tem demostrado em prol do desenvolvimento do sector na ilha.

Portanto, explicou Neves, que esta remodelação tem sido uma grande preocupação da Câmara, porque ser um grande símbolo desta ilha. “Todos que passam por aqui visitam o local” que tem recebido manutenção quando tem condições e que agora, assegura o edil sanvicentino, vai ter financiamento com um montante capaz de transformar “completamente o Mercado em algo novo”.

A reabilitação do mercado de peixe de ilha compreende, segundo o Vereador Rodrigo Martins, duas componentes importantes. Que é a melhoria em termos de piso, cobertura e também a nível de equipamentos.

Para desempenhar as suas funções da “melhor forma e com qualidade também a nível de segurança alimentar”, explicou que todos os equipamentos vão ser colocados, vão permitir prestar melhor serviço à população, como a aquisição de várias câmaras frigorificas, máquinas de lavagem, caixas de conservação e outros equipamentos, tudo em inox.