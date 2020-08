Unitel T+ alerta para fraudes com Cartão Vinti4

24/08/2020 22:39 - Modificado em 24/08/2020 22:39

Nos últimos tempos têm vindo a público notícias que dão conta de situações de fraude com Cartões Vint4 nas compras online, onde criminosos têm conseguido obter, de forma ardilosa, dados de cartões de outrem, para efetuarem tais compras.

Na sequência de uma denúncia de uma cliente à empresa de telecomunicações, que diz ter sido usado o seu cartão para a compra de saldo, num valor elevado, no portal, a empresa reconhece que esta é “uma situação que infelizmente ocorreu, mas que é alheia à Unitel T+, uma vez que os dados necessários para este tipo de operações não são e nunca seriam obtidos no seu sistema”.

E que apesar de possuir uma plataforma muito segura, que garante a confidencialidade, a fiabilidade e a integridade/inviolabilidade dos dados dos seus clientes, mesmo assim está a trabalhar no reforço à proteção dos clientes contra este tipo de fraude. “Vamos adotar, nas nossas plataformas digitais, as medidas de segurança que estão a ser criadas e implementadas pela SISP – Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos”, explica.

Trata-se, aborda a mesma fonte, de um fenómeno grave e com consequências quer para as vítimas, quer para as instituições e empresas.

E por isso, aproveita, ainda, para apelar aos utentes a seguirem as recomendações do respetivo banco e das entidades competentes com vista a protegerem os dados do seu cartão Vinti4 e não serem vítimas de fraude/roubo.

Aproveita ainda para apelar aos utentes a terem os seguintes cuidados, a não partilhar informações do seu cartão Vinti4 por telefone ou via email, que garanta que o seu cartão Vinti4 não é filmado ou fotografado por outrem.

O seu cartão Vinti4 e o seu código (PIN) são de uso pessoal, por isso, não devem ser cedidos a outras pessoas. Ao marcar o seu código pessoal, esteja certo de que o faz em condições de segurança e confidencialidade, assegurando-se de que ninguém o veja.

Se o seu cartão ficar retido na Caixa Automática (Caixa Vinti4), ou em caso de sua perda, roubo, extravio ou qualquer uso indevido, informe, imediatamente, o seu banco.