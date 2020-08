Estudantes cabo-verdianos no Brasil regressam hoje a Cabo Verde

24/08/2020 14:00 - Modificado em 24/08/2020 14:00

O Governo dá conta que 150 estudantes retidos no Brasil desde o encerramento dos voos internacionais, para conter a pandemia de covid-19, vão ser repatriados na noite desta segunda-feira, 24.

De acordo com a mesma fonte, o voo proveniente de Fortaleza no Brasil, chega às 22:30 no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na cidade da Praia, onde vão ser recebidos pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares.

Este vai ser, portanto, o terceiro voo para este fim realizado entre Brasil e Cabo Verde, depois da declaração do estado de emergência, a 19 de março e o consequente encerramento das fronteiras.

Perante a situação de indefinição, por não saberem quando é que as aulas serão retomadas, se neste ou no próximo ano e sem recursos para continuar no Brasil, alguns estudantes tomaram a iniciativa de reunir outros colegas e elaboraram uma lista dos alunos cabo-verdianos que estavam interessados em regressar a Cabo Verde e ficar perto da família.

Nisto, o chefe da diplomacia cabo-verdiana, Luís Filipe Tavares, tinha avançado anteriormente que o seu ministério estava a trabalhar com as associações de estudantes e com a Embaixada em Brasília, para a programação do voo, já que as aulas foram suspensas e há um grupo de quase 200 alunos que queria regressar a Cabo Verde.