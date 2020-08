Cabo Verde InterIlhas vai apoiar com viagens gratuitas, em casos de emergência, pessoas carenciadas de Santo Antão

24/08/2020 13:18 - Modificado em 24/08/2020 13:18

A Cabo Verde InterIlhas (CVII), concessionária das ligações marítimas inter-ilhas, vai apoiar famílias carenciadas da ilha de Santo Antão com viagens gratuitas para São Vicente, em casos de emergência médica e evacuações.

Este acto da CVII, de acordo com Jorge Maurício, está enquadrado nas comemorações do primeiro aniversário da empresa, que começou a operar em agosto de 2019.

Conforme informações avançadas pelo vice-presidente do Grupo ETE-Cabo Verde, à Rádio Pública, a empresa detentora de 51% da CVII, deve assinar um protocolo na área social com as três Câmaras Municipais da Ilha das Montanhas. O protocolo vai ser assinado com as três câmaras municipais da ilha, porque conhecem melhor a realidade e as necessidades das pessoas. As outras ilhas também vão ser beneficiadas com o projeto, ainda este ano, avançou a empresa.