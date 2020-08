Fogo regista mais cinco novos casos de covid-19

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na ilha do Fogo aumentou para 11 após a notificação hoje de mais 5 novos casos positivos da doença.

Estes cinco novos casos positivos, também do município dos Mosteiros que neste momento conta com um total de 11 casos, saíram das amostras recolhidas e enviadas pelas estruturas de saúde da ilha ao Instituto de Virologia na cidade da Praia.

Informações recolhidas dão conta que os dois primeiros casos na ilha registadas no dia 17 de agosto, duas mulheres do concelho dos Mosteiros com 40 e 65 anos, foram importados da ilha de Santiago.