Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde lança concurso audiovisual sobre símbolos da República de Cabo Verde

24/08/2020 00:12 - Modificado em 24/08/2020 00:12

Cinema film

A Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, ACACV, lança o concurso, intitulado “Educação para a Cidadania” e vai até ao dia 30 de outubro.

De acordo com a associação, o concurso começou no dia 18 de agosto e vai até 30 de outubro e está enquadrado nas comemorações do quadragésimo quinto aniversário da independência nacional, e circunscreve-se à produção de pequenas metragens sobre símbolos da República de Cabo Verde.



Conforme o vice-presidente da ACACV, Júlio Silvão Tavares, em entrevista a RCV, para o primeiro classificado o prémio é de 200 mil escudos. O segundo classificado recebe 150 mil escudos e o terceiro, 100 mil escudos.



Os critérios a serem observados na produção das curtas-metragens para o concurso têm algumas especificações técnicas, avança Júlio Silvão Tavares.

Os resultados são apresentados a 05 de novembro, Dia Mundial do Cinema e no final, vão ser entregues prémios monetários e materiais.