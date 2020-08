URDI 2020 acontece em novembro com o tema EQUILÍBRIO – Ecologia e Criatividade

23/08/2020 23:55 - Modificado em 23/08/2020 23:56

A URDI 2020, Feira do Artesanato e do Design de Cabo Verde, decorre entre os dias 25 a 29 de novembro, sob o tema EQUILÍBRIO – Ecologia e Criatividade.

O Centro Nacional de Artesanato e Design, CNAD, afirma que este ano, o centro volta a apostar no Concurso de Design que desemboca no Salão Created in Cabo Verde e segue agora para a sua 4ª Edição.

“Acreditamos nesta ação como meio de estímulo aos criativos e criativas de Cabo Verde de modo a fixar um pensamento criativo de uma geração e de enriquecimento do acervo nacional por meio de projetos colaborativos capazes de integrar os vários atores que tecem este sector”, explica o diretor do CNAD.

Se os cinco dias de programa público são o centro da Feira do Artesanato e Design de Cabo (URDI), a dinâmica criada pelo evento começa muito antes, com residências artísticas e o lançamento de editais, abrindo espaços de partilha entre artesãos, designers e oficinas.

Este ano, a organização lançou, tendo como base a presença do mar na essência crioula, o “EDITAL LOSSGUIA, Mar na criação” que convida designers, artesãos, arquitetos, e demais criativos no Arquipélago e na Diáspora a conceber um projeto de design cuja reflexão recai sobre o elemento mar que tanto tem servido aos artistas e ao povo cabo-verdiano na literatura, na música, nas artes plásticas e na poesia do quotidiano”.

O concurso encerra no dia 20 de setembro, seguindo-se a avaliação das candidaturas por parte de um grupo de jurados multidisciplinares e altamente qualificados.

Conforme o edital, vão ser selecionados, no máximo, 15 projetos sendo os mesmos elegíveis aos prémios.

A execução do projeto em protótipo/peça/outro, terá os custos assumidos pela organização URDI 2020, sendo a sua exibição no Salão_Created in Cabo Verde URDI 2020, bem como a sua presença no Catálogo.

Ainda, o protótipo como parte integrante do acervo do Instituto Público CNAD. O projeto que obtiver melhor apreciação por parte do júri será premiado monetariamente com o valor de 60.000,00 CVE (sessenta mil escudos cabo-verdianos).