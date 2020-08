Sal: Santa Maria ganha Centro de Saúde de raiz

23/08/2020 23:50 - Modificado em 23/08/2020 23:50

A inauguração do Centro de Saúde de Santa Maria, acontece esta semana, 25, assim como as obras de remodelação do Centro de Tratamento Intensivo e do Laboratório de Análises Clínicas do hospital Ramiro Figueira.

Construído de raiz, o Centro de Saúde de Santa Maria, segundo o governo, representa um investimento do executivo de mais de 200 mil contos (271.000.000 ECV), financiado pelo Fundo de Sustentabilidade do Turismo.

O edifício é composto por dois pisos, sendo o piso de entrada, destinado à Central de Consultas, farmácia, curativo, administração, emergência, entre outros serviços, sendo o outro piso reservado à Casa de Máquinas.

Ainda segundo a mesma fonte, foram investidos também no Hospital Regional Ramiro Figueira cerca de 37 mil contos (37.400.000 ECV) aplicados na remodelação do Centro de Tratamento Intensivo e na remodelação do Laboratório de Análises Clínicas.

Estes investimentos, vieram na sequência da pandemia da COVID-19 que “veio colocar a saúde e a segurança sanitária no centro das prioridades e veio reforçar a importância da transversalidade da saúde e sua presença em todas as políticas”.

Entretanto, esclarece que a aposta na saúde não começou com a COVID-19, alegando que a prova disso são os “investimentos em curso e já concretizados no Sal, ilha que tem beneficiado de fortes investimentos ao longo desta legislatura”.