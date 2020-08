Este ano, recursos naturais estão esgotados. Consomem-se já os de 2021

23/08/2020 20:43 - Modificado em 23/08/2020 20:43

Assinalou-se ontem o Dia da Sobrecarga da Terra, ou seja, o dia em que se chegou ao limite dos recursos naturais que a Terra podia renovar para este ano.

Ontem, sábado, a Terra utilizou todos os recursos naturais que o planeta podia renovar este ano de 2020, ou seja, recursos como florestas, pesca, alimentos e ar foram esgotados quando ainda estamos em agosto e faltam quatro meses para acabar o ano.

“E o que é que isto quer dizer? Que, a partir de agora e até ao final do ano, estamos a usar recursos que o planeta não consegue repor naturalmente, como é o caso: das florestas, devido à desflorestação; da pesca, devido à pesca excessiva; dos alimentos, devido ao desperdício alimentar e à agricultura nociva; do ar, devido às emissões de carbono”, escreve a ONU Portugal, através das redes sociais.

O Dia da Sobrecarga da Terra (Earth Overshoot Day) foi este ano definido a 22 de agosto, três semanas mais tarde do que aconteceu no ano passado. Esta não é, porém, a boa notícia que parece, uma vez que este facto tem a ver com a pandemia e com as alterações que esta provocou (diminuição da poluição, etc).

“Devido à pandemia da Covid-19 e à diminuição do consumo que daí adveio, este ano assistimos a um acontecimento inédito: o dia é assinalado mais tarde do que no ano anterior (em 2019, a esgotámos os recursos a 29 de julho)”, diz a mesma agência.

Esta data é definida anualmente pela organização internacional Global Footprint Network, que pretende chamar a atenção para a urgência em alterar os hábitos de consumo de recurso da Humanidade.

