Tarrafal de São Nicolau regista primeiro caso positivo de covid-19

23/08/2020 20:33 - Modificado em 23/08/2020 20:33

O concelho de Tarrafal de São Nicolau, entrou hoje para a lista de concelhos com casos positivos de covid-19, após a notificação pelo Ministério da Saúde do primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus.

O concelho de Tarrafal não registava nenhum caso da doença, pese embora a ilha de São Nicolau já tivesse casos diagnosticados no concelho da Ribeira Brava, foco da doença na ilha.

Com o caso hoje notificado pelo Ministério da Saúde, o Tarrafal entrou para a lista dos concelhos afetados pela covid-19 no país, elevando assim para 49 o número de casos acumulados nesta ilha, das quais resultaram em 47 recuperados.

A ilha de São Nicolau que teve o seu ponto alto no decorrer dos meses de junho e julho, quando a ilha, mais concretamente a Ribeira Brava, registou 47 casos positivos, tinha entrado recentemente na lista de ilhas sem casos ativos mas, dois novos casos registados no decorrer deste fim-de-semana fazem com que a ilha passe a ter novamente casos ativos.