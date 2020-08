Com mais 54 infeções Cabo Verde ultrapassa os 3.500 casos de Covid-19

23/08/2020 20:24 - Modificado em 23/08/2020 20:24

A cidade da Praia, um dos focos da pandemia da covid-19 em Cabo Verde, registou este domingo, 23, mais 49 casos positivos, elevando para 2.159 infetados, desde o primeiro caso diagnosticado a 25 de março.

Num dia em que o país teve mais 54 casos positivos da infeção pelo novo coronavírus, a cidade da Praia voltou a ver o número de infetados disparar, desta feita com mais 49 novos casos. Já no sábado, a capital do país já tinha registado 34 novos casos.

Os restantes novos casos foram diagnosticados em Santa Catarina de Santiago (1), São Nicolau (1) e Sal (3), atingindo assim o país um acumulado de 3.509 infetados, dos quais 930 permanecem ainda ativos.

O nosso país teve ainda nas últimas 24 horas, duas altas registadas no concelho de Ribeira Grande de Santiago, aumentando para 2.540 o número de recuperados a nível nacional.

Neste momento, Cabo Verde conta ainda com 37 óbitos devido a pandemia de covid-19 e dois transferidos para os seus países.