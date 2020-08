Covid-19: Caso positivo de São Nicolau está em isolamento no Hospital Baptista de Sousa

23/08/2020 15:04 - Modificado em 23/08/2020 15:04

O novo caso positivo de covid-19, registado este sábado, 22, na ilha de São Nicolau, está internado no Hospital Baptista de Sousa em São Vicente, após ter sido evacuado de urgência de São Nicolau na sexta-feira.

O doente, natural do concelho da Ribeira Brava de São Nicolau, foco da doença na ilha, conforme informações do Delegado de Saúde de São Vicente, veio evacuado de urgência na noite de sexta-feira, 21, na embarcação Pedra Badejo e com resultado pendente do teste de PCR.

Já em São Vicente, assegura a mesma fonte, foi notificado que o resultado das amostras recolhidas ainda em São Nicolau, deram positivo para a covid-19.

O mesmo adianta que o acompanhante e dois enfermeiros estão em quarentena obrigatória no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol, bem como seis outros contactos.

São Vicente regista assim mais um caso importado da infeção pelo novo coronavírus, isto depois dos casos importados do Sal e da Praia.

Cabo Verde conta neste momento com 3.455 casos acumulados de covid-19, após o registo de mais 43 novos casos no sábado, sendo 34 da Praia, 6 do Sal, 2 do Fogo e 1 de São Nicolau.