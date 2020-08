Gil Évora nega que esteve com Maduro mas a serviço da defesa de Saab

22/08/2020 21:56 - Modificado em 22/08/2020 21:56

Gil Évora, ex-PCA da EMPROFAC, emitiu um comunicado onde nega ter estado no Palácio Presidencial da Venezuela, ou envolvido em alguma missão como enviado do governo de Cabo Verde. Gil Évora esclarece que estava a fazer um trabalho de consultoria para a equipa de advogados de Alex Saab, durante as suas férias como PCA da EMPROFAC. Acha que não havia colisão de interesses, mas aceita que o governo tenha tido outro entendimento que levou à sua demissão.

Assim está explicado o por que do governo ter demitido o gestor. Não aceitou que ele andasse a fazer consultoria na área da aviação civil, quando lhe pagava, mesmo em férias, para administrar a EMPROFAC. Com o governo fora deste imbróglio, Évora explica que se deslocou “a Saint Vincent e Grenadines no âmbito de um trabalho de consultoria sobre voos e vistos, prestado à defesa de Alex Saab”. Diz estar de consciência tranquila e refere que a viagem que motivou o seu afastamento “resultou de um convite formulado pelo grupo de advogados [de Alex Saab] para um encontro de planeamento e programação de voos e vistos previstos para os meses de Setembro e Outubro para a ilha do Sal”.

Gil Évora garante não ter efectuado qualquer missão ao serviço do governo de Cabo Verde e assegura que não foi emissário “de quem quer que seja”.

“Neste sentido, são globalmente falsos falar-se de encontros políticos etc, “.

Esclarece Gil Évora que, no final de Junho, a defesa de Saab contactou “uma empresa cabo-verdiana de consultoria na área de aviação civil”. Os advogados quereriam conhecer os trâmites necessários para obtenção de voos e vistos de entrada em Cabo Verde, “assim como outros aspectos logísticos”.

Desde essa altura, essa empresa, cujo nome não é citado no comunicado de Évora, estaria a trabalhar com a defesa do colombiano detido em Cabo Verde a aguardar o desenrolar do processo de extradição para os Estados Unidos.