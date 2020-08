PJ apreende “arsenal” usado na prática de vários crimes

21/08/2020 21:28 - Modificado em 21/08/2020 21:28

No ato, a Polícia Judiciária em comunicado diz que, em cumprimento de mandados de busca e apreensão a três residências, na localidade de Safende, Praia, apreendeu, esta sexta-feira, 21, um conjunto de objetos, que se presume terem sido utilizados na prática de crimes, entre os quais, uma arma de fogo denominado “boca bedjo”, cinco munições calibre .22, um projétil, supostamente calibre 9mm, bem como, uma certa quantidade de cannabis.

Ainda no cumprimento do mandato, a polícia científica que participou na operação com um número significativo de efetivos, deteve, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, suspeito da prática de crimes de homicídio na sua forma consumada e tentada, detenção de armas de fogo e tráfico.

Ainda no âmbito deste processo, conforme a mesma a nota, outros dois indivíduos, também indiciados na prática de crimes de homicídios, na sua forma consumada e tentada e detenção de armas de fogo, encontram-se em prisão preventiva, após terem sido detidos, em flagrante delito, no passado dia 24 de Maio, aquando do homicídio de um jovem da mesma localidade, vítima de um disparo mortal, na sequência de uma briga entre dois grupos rivais, sendo que a vítima fazia parte de um dos grupos.

O indivíduo detido esta sexta-feira, será presente, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.