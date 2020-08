Cabo Verde com 44 novos casos de Covid-19

21/08/2020 17:13 - Modificado em 21/08/2020 17:13

A cidade da Praia, o principal foco da pandemia da covid-19 no país, registou hoje mais 30 infeções pelo novo coronavírus, aumentando para 2.076 os casos acumulados da doença. As ilhas do Fogo e Sal também registaram novos casos da covid-19.

Nas últimas 24 horas o nosso país registou de mais 44 novas infeções, sendo a maioria na ilha de Santiago com 40 novos casos, sobressaindo-se a cidade da Praia com 30 destes casos novos diagnosticados pelo Laboratório de Virologia. Os outros casos foram registados em São Domingos (1), Santa Cruz (2), São Salvador do Mundo (3), Tarrafal (1) e São Lourenço dos Órgãos (3).

Os restantes quatro novos casos foram diagnosticados na ilha do Fogo (Mosteiros) e no Sal, com dois casos cada. O Fogo aumenta para 4 o número acumulado de casos, ao passo que a ilha do Sal vê o acumulado atingir os 553 infetados.

São Vicente, Boa Vista e São Nicolau continuam sem casos ativos da doença, após os testes laboratoriais feitos a amostras darem todas resultado negativo para o novo coronavírus, responsável pela covid-19.

Ainda esta sexta-feira, o país teve mais 36 recuperados, sendo a Praia com 20, Ribeira Grande de Santiago 4, Santa Cruz 2, São Salvador do Mundo 1, Tarrafal 1 e Sal 8.

O país contabiliza 875 casos ativos, 2.498 recuperados, 37 óbitos, 2 transferidos e um total de 3.412 casos positivos acumulados de COVID19.