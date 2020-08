Governo reforça compromisso em trazer competições internacionais para São Vicente

21/08/2020 15:40 - Modificado em 21/08/2020 15:40

Foto: Facebook CMSV

O ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, assegurou durante a sua visita, esta sexta-feira, às obras de reabilitação do Estádio Adérito Sena, que o estádio irá ter condições para receber competições internacionais, tanto no futebol como no atletismo.

Fernando Elísio Freire em declarações à imprensa, apontou que o Governo tem um compromisso de trazer competições internacionais para São Vicente, a nível do futebol, como jogos da nossa selecção.

No que toca ao atletismo, frisou que uma empresa está a trabalhar na parte técnica e assim que estiver tudo montado o Governo, em articulação com a Câmara Municipal, vai avançar para a fase de colocação da pista de tartan, orçada em 35 mil contos, e que terá “todas as exigências internacionais”.

“A introdução de uma pista de tartan dará ao estádio uma outra qualidade e permitirá a São Vicente ter as condições não só para a prática do futebol a alto nível, como também para o desenvolvimento do atletismo e receber provas nacionais e internacionais. Esse é o objetivo” sustentou.

O mesmo acredita que em novembro as duas obras poderão estar prontas, estádio remodelado e pista de tartan para o atletismo.

O estádio municipal Adérito Sena, terá capacidade para receber oito mil adeptos, quatro balneários, iluminação e um conjunto de melhoramentos na estrutura interna. As obras ascendem aos 94 milhões de escudos, financiados pela FCF/FIFA em 60 por cento (%), Governo (25%) e Câmara Municipal de São Vicente o restante.