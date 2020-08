“Tubarões Azuis” jogam amistoso com Andorra em outubro

21/08/2020 00:36 - Modificado em 21/08/2020 00:36

O encontro, um jogo amigável, será disputado no dia 7 de outubro, uma quarta-feira, no Estádio Nacional de Andorra. Este será o primeiro jogo de Pedro ‘Bubista’ Leitão como selecionador principal da nossa seleção.

Este jogo amigável serve de preparação para os jogos oficiais em novembro, jornada dupla frente ao Ruanda.

A FCF tem ainda em prespetiva mais um jogo amigável, ainda em outubro, sendo que este ainda carece de confirmação oficial.

Andorra, que fica localizada entre a Espanha e a França disputa as competições das seleções europeias, nomeadamente a Liga das Nações, apuramento para o Europeu e apuramento para o Mundial.

As duas seleções já se defrontaram uma vez, a 30 de junho de 2018, em Lisboa, num jogo também amigável. Durante os 90 minutos a partida terminou empatada a zero bolas e no desempate por grandes penalidades os Tubarões Azuis venceram por 4-2.