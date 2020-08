CNAD lança concurso dirigido a todos criativos no arquipélago e diáspora

20/08/2020 23:38 - Modificado em 20/08/2020 23:38

As candidaturas para o concurso “Lossguia, Mar na criação” decorrem até 20 de setembro, promovido pelo Ministério da Cultura, através do Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD) enquadrado na Feira de Artesanato de Cabo Verde Urdi 2020.

De acordo com o edital, esta é a 4ª edição do Concurso de Design que é dirigido a todos os designers, artesãos, arquitetos e demais criativos no arquipélago e na diáspora que queiram desenvolver e submeter projetos de design que explorem as mais diversas ações que se relacionam com o mar.

“Lossguia”, revela a CNAD, é uma rede de pesca utilizada para isca e um instrumento que pode ter várias dimensões, podendo ser mais curto ou mais comprido.

“Loss Guia, ou Loss de guia, deriva da expressão Lais de Guia, um nó bastante utilizado no mar, cuja laçada oferece grande resistência sob pressão e fácil desmanche. Neste contexto metaforizamos o nó enquanto compromisso criativo colaborativo orientado em prol do equilíbrio comum”, lê-se no edital.

Os projetos deverão ser submetidos à seleção para integrar o Salão Created in Cabo Verde durante a Urdi 2020 que terá como Equilíbrio – Ecologia e Criatividade.

As candidaturas a este concurso acontecem até 20 de setembro. O anúncio das propostas selecionadas será feito no dia 25 de setembro, a execução dos projetos acontece até 11 de novembro e a inauguração do Salão Created in Cabo Verde a 26 novembro.

Haverá a assinatura de contrato de produção entre CNAD e os autores selecionados para a comercialização das peças, após encerramento do salão, e a criação do catálogo do Salão Created in Cabo Verde.