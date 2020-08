Pela primeira vez ratificação do Juramento Bandeira vai ser feita em São Vicente e Praia

20/08/2020 23:33 - Modificado em 20/08/2020 23:33

As Cerimónias de Ratificação do Juramento Bandeira da 1ª Incorporação de 2020, acontece no próximo sábado, dia 22 de agosto, no Centro de Instrução Militar do Morro Branco e no Comando da Terceira Região Militar, na Praia.

De acordo com as Forças Armadas de Cabo Verde, os recrutas da primeira Incorporação de 2020 iniciaram, o seu percurso nas Forças Armadas de Cabo Verde, mostrando a sua disponibilidade para cumprir as suas obrigações legais e cívicas, mesmo estando o país numa situação de luta diária contra a pandemia da COVID 19, e após a conclusão da preparação militar irão fazer a Ratificação do Juramento de Bandeira, numa “cerimónia de elevado simbolismo na vida desses futuros soldados”.

As cerimónias decorrerão simultaneamente no Centro de Instrução Militar do Morro Branco em São Vicente e no Comando da Terceira Região Militar na Praia.

“As Forças Armadas continuam focadas no desempenho das suas missões, nesta luta incansável contra a pandemia da Covid-19, buscando cumprir a sua missão com zelo e dedicação, e passarão a contar a partir do próximo sábado com mais um grupo de soldados prontos e motivados para dar o seu contributo ao país”. Informa ainda que, devido à situação de pandemia, as cerimónias não serão abertas ao público.