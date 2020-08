“Delegacia de Saúde de São Vicente tem feito um excelente trabalho” -munícipes/Com Vídeo

Alguns munícipes abordados pelo Notícias do Norte garantem que a Delegacia de Saúde de São Vicente tem dado um “bom combate” à pandemia da covid-19, o que tem impedido a propagação da doença na ilha.

No entanto, salientam que muitas pessoas não têm cumprido com as normas emanadas pelas autoridades sanitárias, o que poderá reverter os dados que a ilha apresenta neste momento.

Sobre a situação registada até hoje na ilha de Santiago, sobretudo na cidade da Praia que é o foco da doença no país, estes asseguram que um novo estado de emergência não seria o ideal devido a vários fatores, mas que uma nova postura deverá ser adotada para diminuir o número de casos diários.

São Vicente regista até hoje 19 casos de covid-19, das quais 18 recuperados e um óbito, pelo que está sem casos ativos neste momento.