Cabo Verde regista um óbito, 47 novos casos e 20 recuperados

20/08/2020 23:15 - Modificado em 20/08/2020 23:15

Cabo Verde registou nas últimas horas, mais 47 casos novos, um óbito (na Praia) e 20 recuperados.

O óbito registado hoje aconteceu na cidade da Praia, e trata-se de um homem de 66 anos que faleceu de madrugada no Hospital Agostinho Neto.

Desses novos casos, a ilha de Santiago registou a maioria com 38, sendo a cidade da Praia com 27, Santa Catarina 2, São Miguel 1, Tarrafal 2, São Domingos 5 e Ribeira Grande de Santiago 1. Já a ilha do Sal teve mais 9 novos infectados pela covid-19.

Hoje 20 pessoas tiveram alta, a Praia com 9, Ribeira Grande de Santiago 1, Santa Catarina 1, São Salvador do Mundo 7, São Domingos 1 e Sal 1.

Com a atualização dos dados, o país passa a contabilizar 867 casos ativos, 2.462 recuperados, 37 óbitos, 2 pacientes transferidos e um total de 3.368 casos positivos acumulados de COVID-19.