Caso Saab: Arnaldo Silva considera que os fundamentos que Alex Saab tem são “fortes” para que a extradição não seja decretada

O advogado acredita que os fundamentos que Alex Saab tem são “fortes” para que a extradição não seja decretada.

Esclarecendo, Arnaldo Silva apontou que não é advogado de Alex Saab, mas sim do Estado de Venezuela que não é parte no processo.

“Alex Saab tem uma equipa de advogados no país, em Londres, nos Estados Unidos e em Espanha. Fui constituído advogado da Venezuela depois da detenção de Alex Saab. Porque a Venezuela, apesar de não poder ter intervenção no processo, tem interesse em acompanhar este caso”, complementou.

Questionado se a Venezuela tenciona avançar com algum processo caso Alex Saab seja extraditado, Arnaldo Silva respondeu que não é hora de fazer antecipações e que “muita água vai correr debaixo da ponte” até a extradição, ou não, de Alex Saab Morán.

Alex Saab Morán foi detido no dia 12 de junho, na ilha do Sal, e aguarda desde o dia 16 de julho o final do processo de extradição para os Estados Unidos. O advogado considera que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) cabo-verdiano terá muita dificuldade para decidir favoravelmente pela extradição de Alex Saab.

Fundamenta a sua oposição, sobre o pedido de extradição, de um iraniano e um paquistanê, acusados de tráfico internacional de droga e lavagem de capitais, para os Estados Unidos, de 2017, em que o STJ revogou um acórdão do Tribunal da Relação de Sotavento.

Conforme argumentou Arnaldo Silva, em princípio, Cabo Verde não faz extradição para um país onde se aplica a pena de prisão perpétua.

E, acrescenta que os factos do caso do iraniano e do paquistanês “eram mais graves” de que os amputados a Alex Saab. “Num caso era tráfico de droga e no outro é um problema de corrupção, subfacturação e lavagem de capitais que os Estados Unidos invocam”, completou Arnaldo Silva reafirmando que “o Supremo terá muita dificuldade em descoser-se desta argumentação para autorizar a extradição de Alex Saab”.