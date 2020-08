Cidade da Praia regista 27ª morte de covid-19 e total nacional sobe para 37

Cabo Verde registou mais uma morte associada ao novo coronavírus na cidade da Praia, elevando para 37 o número de óbitos no país devido a doença.

Conforme informações recolhidas por este online, trata-se de um homem de 66 anos, que residia no bairro de Calabaceira e sofria de hipertensão, tendo o óbito ocorrido esta madrugada no Hospital Agostinho Neto.

Com mais esta morte a ilha de Santiago vê subir para 30 o número de óbitos causados pela pandemia da covid-19, das quais a Praia com 27, São Domingos 2 e São Salvador do Mundo 1. As outras mortes no país foram registadas no Sal (5), Boa Vista (1) e São Vicente (1).

De realçar que Cabo Verde é neste momento o segundo país africano da lusofonia com mais mortes provocadas pela doença.