Cabo Verde regressa aos relvados em novembro frente ao Ruanda

20/08/2020 14:04 - Modificado em 20/08/2020 14:04

A selecção cabo-verdiana de futebol entrará novamente em cena nos dias 09 e 17 de novembro deste ano, para defrontar a selecção do Ruanda em dois jogos a contar para a terceira e quarta jornada das eliminatórias do Campeonato de África das Nações (CAN-2021).

O anúncio foi feito pela Confederação Africana de Futebol (CAF), dando conta que para o CAN 2021, que decorrerá nos Camarões, as eliminatórias serão retomadas em 9 e 17 de novembro de 2020, enquanto as penúltimas e últimas partidas acontecerão em 22 e 30 de março de 2021.

Já as eliminatórias para o “Qatar 2022”, acontecerão entre maio e novembro de 2021, avançou a organização que gere o futebol no continente africano.

De frisar que a CAF suspendeu a realização destes jogos que estavam previstas para março deste ano devido a pandemia da covid-19, após os primeiros casos da doença registadas no continente.

No Grupo F, Moçambique lidera com 4 pontos, em igualdade pontual com os Camarões, enquanto Cabo Verde tem 2 pontos e Ruanda que ainda não pontuou está na cauda da tabela classificativa.

Possibilidades no Grupo:

Se os Camarões classificarem em primeiro lugar, passam eles e o segundo classificado;

Se os Camarões ficarem em segundo no grupo, qualificam-se juntamente com o primeiro lugar do grupo; Se os Camarões ficarem em terceiro ou quarto lugar, qualificam-se juntamente com o primeiro do grupo.