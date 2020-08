CNDHC promove campanha sobre Cidadania e Direito à Saúde no combate à Covid 19

19/08/2020 23:56 - Modificado em 19/08/2020 23:56

“A Cidadania na Proteção do Direito Humano à Saúde” é o lema da campanha que a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) lançada esta quarta-feira, 19, para reforçar o combate à covid-19 em Cabo Verde.

A campanha, segundo a CNDHC consiste na divulgação de materiais informativos destinados a grupos específicos, nomeadamente idosos, pessoas com deficiência, imigrantes e pessoas privadas de liberdade.

Pretende-se, desta forma, refere a mesma fonte em comunicado, contribuir para que esses públicos-alvo estejam devidamente informados e sensibilizados sobre os aspetos gerais e específicos que devem ter em conta para a sua proteção, considerando a sua condição.

“O objetivo é trazer uma componente de cidadania necessária no combate à pandemia da covid 19, para que cada cidadão assuma o seu papel na sua proteção e na dos outros”.

A iniciativa conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e do Escritório da Coordenadora Residente da ONU em Cabo Verde, e com a parceria do Instituto Nacional de Saúde Pública.

Recorde-se que no passado mês de junho a CNDHC lançou uma edição especial do Cidadão Pikinoti, com o objetivo de transmitir às crianças os aspetos mais importantes da doença e, sobretudo, como é que elas, enquanto cidadãos e cidadãs pikinotis, podem colaborar na luta contra a doença.