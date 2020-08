Oito escolas do Ensino Básico reabilitadas em São Vicente

19/08/2020 23:36 - Modificado em 19/08/2020 23:36

O Ministério da Educação anunciou, esta quarta-feira, a conclusão das obras de construção/reabilitação das cantinas e casas de banho de oito escolas do Ensino Básico de São Vicente, orçadas em 37 mil contos.

De acordo com o ME, as obras de construção/reabilitação das casas de banho e cozinhas das escolas de Valentina, Ribeira Bote, Jovino Santos, António Aurélio Gonçalves, Chã de Cemitério, Chã de Marinha, Salamansa e São Pedro.

A mesma fonte assegura que as obras nestas oito escolas custaram cerca de 37 mil contos e enquadram-se na 2º fase do Programa de Apoio ao Sector da Água e Saneamento (PASEA), financiado pela Cooperação Luxemburguesa, que visa a melhoria das condições de acesso à água e saneamento nas escolas. O projeto contempla ainda o tratamento de águas residuais e reutilização da água para os autoclismos das casas de banho.

Este projeto é da Cooperação Luxemburguesa através da implementação do Programa de Apoio ao Sector da Água e Saneamento para reabilitação de 100 escolas do Ensino Básico em Cabo Verde.

O projeto teve início em 2017, com experiência piloto nas escolas de Pensamento e Eugénio Lima, na Cidade da Praia, e tem a duração de três anos.

O objetivo é contribuir para que as escolas tenham melhores condições higiénicas, acesso a água e saneamento e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida dos alunos e docentes.