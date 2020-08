Cabo Verde InterIlhas reforça ligação São Vicente/Santo Antão

19/08/2020 23:27 - Modificado em 19/08/2020 23:27

A Cabo Verde InterIlhas (CVI), empresa concessionária do transporte marítimo, aumentou para três o número de viagens diárias (ida e volta) na linha São Vicente/Santo Antão.

A informação foi confirmada esta quarta-feira pela empresa, na sua actualização do calendário de viagens, indicando que a partir desta quinta-feira, o navio Chiquinho BL parte de São Vicente às 07:00, 11:00 e às 15:00 horas. No sentido inverso, o barco parte do Porto Novo, Santo Antão, às 09:00, 13:00 e às 17:00 horas.

De realçar que esta terça-feira, alguns passageiros apelavam a empresa a inserir uma viagem extra nesta linha mais movimentada do país, para responder às demandas da Linha 1 (São Vicente – Santo Antão), sobretudo na questão de bilhetes, nesta época do ano em que devido a pandemia da covid-19, as embarcações estão operando somente com 50% da lotação.

Neste momento, a linha São Vicente-Santo Antão é servida por um único barco. Num passado recente, a mesma linha chegou a ser servida por dois ou mesmo três navios.