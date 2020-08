212 migrantes chegaram às Canárias este mês, mais de 100 morreram

19/08/2020 21:13 - Modificado em 19/08/2020 21:13

As Canárias, arquipélago espanhol situado ao largo da costa noroeste africana, receberam 212 migrantes em agosto e foram dadas como mortas entre 115 e 117 pessoas que tentaram chegar a estas ilhas, avançou hoje o Governo de Madrid.

Segundo dados do Ministério do Interior espanhol, até agosto chegaram às Canárias 3.448 migrantes em 144 barcos, acima dos 556 totalizados em igual período do ano anterior.

As autoridades espanholas localizaram hoje uma embarcação perto das ilhas Canárias que tinha a bordo vários corpos de migrantes, relatando ainda que alguns cadáveres estavam a flutuar no mar.

O serviço de salvamento marítimo espanhol indicou ter contabilizado entre oito e 10 corpos.

Por Lusa