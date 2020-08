Praia: Cadeia de S. Martinho com 25 casos de Covid-19

19/08/2020 17:35 - Modificado em 19/08/2020 17:35

A Cidade da Praia registou esta quarta-feira, 19, mais 49 casos positivos de covid-19, das quais 25 foram registados na Cadeia Civil de São Martinho, elevando assim para 1.819 o número de casos acumulados na capital do país.

O número de infetados com covid-19, em Cabo Verde subiu hoje para os 3.321 casos acumulados, com o registo de mais 68 novos casos positivos, sendo a ilha de Santiago com 58 (Praia 49, Santa Cruz 2, Santa Catarina 2 e Tarrafal 5) e a ilha do Sal com 10.

Entre os casos diagnosticados nas últimas 24 horas na ilha de Santiago, destaca-se a cidade da Praia com 49 novas infeções pelo novo coronavírus, entre as quais 25 registados na Cadeia Civil de São Martinho. A capital do país passa a ter agora um acumulado de 1.819 casos da doença. Santa Catarina com mais 2 casos atingiu os 134 infetados. Santa Cruz aumentou para 274 o número de infetados, enquanto o Tarrafal vê o acumulado de casos subir para 37.

A ilha do Sal, com mais 10 casos positivos, aumentou para 542 o total de infetados, dos quais 50 continuam ativos.

O país também registou 52 recuperados, sendo a Praia com 47, Santa Cruz 1, São Salvador do Mundo 3 e Sal 1, aumentando para 2.442 o número de recuperados.

Cabo Verde contabiliza 841 casos ativos, 36 óbitos e 2 transferidos.