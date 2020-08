Lazareto vai ganhar complexo habitacional – c/vídeo

18/08/2020 23:57 - Modificado em 18/08/2020 23:57

A Câmara Municipal de São Vicente lançou na tarde desta terça-feira, 18, a primeira pedra para a construção de um complexo habitacional no Lazareto, que vai ser construído de forma faseada, com várias habitações, em torno de 70 e que envolve a requalificação da zona envolvente.

Cada moradia é constituída por dois quartos, casa de banho, sala comum, cozinha e quintal.

O complexo ficará situado perto da placa desportiva. No arranque das obras da Habitação Social no Lazareto e conforme o edil mindelense, a construção das habitações tem por objetivo melhorar a qualidade de vida dos mindelenses.

A vereadora do Pelouro da Ação Social da autarquia sanvicentina, Lídia Lima, por seu lado disse que o objetivo é tentar resolver a questão da habitação, e que pessoas que serão contempladas com as habitações terão depois que pagar uma renda mensal, conforme o rendimento familiar.