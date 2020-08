Centro de Diálise de São Vicente deverá estar pronto em inícios de dezembro

18/08/2020 23:49 - Modificado em 18/08/2020 23:49

Foto: INFORPRESS

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, anunciou esta terça-feira, que as obras do Centro de Diálise de São Vicente encontram-se na reta final, sendo inícios de dezembro a data apontada para a sua conclusão.

Arlindo do Rosário que esteve de visita às obras em curso no Hospital Baptista de Sousa, apontou para dezembro a conclusão das obras do Centro de Diálise, permitindo assim a montagem e teste dos equipamentos, as ações de formação previstas de toda a equipa técnica, médica e de enfermagem que ali irá trabalhar.

O ministro sublinhou que São Vicente vai ter “um grande centro hospitalar” para responder aos problemas de saúde mais complexos da região norte de Cabo Verde, na sequência das obras em curso no hospital de ilha, das quais o Centro Ambulatório, o Bloco da Maternidade/Pediatria, que está em projeto, a cozinha e o Centro de Diálise.

O titular pela pasta da saúde conclui a visita de dois dias a São Vicente esta quarta-feira com um encontro de trabalho com a direção do Hospital Baptista de Sousa.