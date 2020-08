Guarda Costeira dos EUA lança exercício de resgate para destacar a parceria USA-CV

18/08/2020 00:03 - Modificado em 18/08/2020 00:03

Decorre esta terça-feira, dia 18 de Agosto, uma demonstração de Busca e Salvamento, conduzida pela Guarda Costeira dos Estados Unidos da América, numa atividade que durará aproximadamente 30 minutos e irá envolver o lançamento de equipas de salvamento de paraquedistas através dum MH65 Helicóptero 6520, uma pequena embarcação e o navio USCGC Bear (WMEC-901) da Guarda Costeira americana.

O exercício irá decorrer nas águas à volta do Farol Dona Maria Pia e contará com a presença de entidades competentes, nacionais e internacionais (Cabo Verde e dos Estados Unidos da América).

Este exercício, segundo a Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, tem como principal objetivo demonstrar as capacidades de resgate da Guarda Costeira dos EUA e destacar a parceria USA-CV. “A demonstração servirá ainda para mostrar como a Guarda Costeira realiza o resgate de uma pessoa em perigo no mar utilizando o Helicóptero MH65- 6520”.

O navio USCGC Bear (WMEC-901), disponibilizado pelo Departamento de Segurança Interna, que se encontra no país a convite do Governo de Cabo Verde e vai realizar missões no âmbito do apoio à segurança nos espaços marítimos sob a soberania e jurisdição do Estado de Cabo Verde, reforçando a parceria entre os dois governos e os esforços comuns no combate à atividade marítima ilícita no Atlântico.

Em coordenação com alguns parceiros de Cabo Verde, o referido navio reforçará o conhecimento do domínio marítimo, irá apoiar na fiscalização da pesca ilegal, Não Declarada e Não Regulamentada (IUU) e no combate ao crime organizado transnacional.

De recordar que os Governos dos Estados Unidos e de Cabo Verde assinaram um acordo de cooperação bilateral em 2014, acordo esse que permite e regula a realização de exercícios e operações entre a Guarda Costeira dos dois países.