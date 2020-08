Covid-19: Pacientes recuperados em São Vicente vão receber alta esta terça-feira

17/08/2020 23:43 - Modificado em 17/08/2020 23:43

A ilha de São Vicente vai deixar esta terça-feira, 18, de ter qualquer caso ativo de covid-19, visto que as seis pessoas que estão em isolamento institucional no Centro de Estágio da FCF, vão receber alta após terem cumprido 10 dias de isolamento.

A informação foi avançada hoje ao Notícias do Norte pelo Delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, garantindo que estas pessoas já podem receber alta, dentro dos critérios emanados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), visto que já não representam perigo de contágio para as demais pessoas.

O primeiro destes casos diagnosticado na ilha, estave primeiramente internado Hospital Baptista de Sousa, mas depois de evoluir positivamente foi deslocado para o Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol, estando agora prestes a receber alta.

De realçar que este grupo é composto pelos cinco marinheiros que vieram da Gâmbia, e que testaram positivo para a covid-19, já no Mindelo, sendo o outro caso a mulher de um destes marinheiros que testou positivo na terça-feira passada, mas que já estava em isolamento.

Sobre o uso obrigatório de máscaras na via pública, que está à espera da promulgação por parte do Presidente da República, o Delegado de Saúde, regozija-se com a implementação desta medida, referindo que irá aumentar a proteção individual e diminuir assim o número de casos no país. “Mas só será possível diminuir o número de casos com o cumprimento de todas as medidas de proteção, como distanciamento social, higienização das mãos, etc” frisou.