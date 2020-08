Nota positiva pela organização e transmissão do Festival Baía das Gatas “online”

17/08/2020 23:27 - Modificado em 17/08/2020 23:27

Em São Vicente, aconteceu este fim de semana, de 14 a 16, a 36ª edição do festival de música Baía das Gatas, cuja edição fica marcada pelo formato online, num evento que homenageou os profissionais de saúde e que contou com a transmissão, nestes três dias, de 14 espetáculos online.

Sobre esta edição, sem público presente no espaço Pont d’Agua, a Câmara Municipal de São Vicente, como entidade organizadora do evento, faz um balanço positivo.

Conforme a vereadora da Câmara Municipal, Solange Neves, os três dias de festival correram bem, referindo que a edilidade esteve a acompanhar toda a cobertura e transmissão, seguindo a reação dos internautas que iam assistindo os espetáculos.

Neste sentido, de uma “forma geral”, faz um balanço positivo, tendo em conta o formato. “O pessoal de casa esteve sempre, via Facebook, a parabenizar os artistas e toda a equipa responsável”, refere, apontado que a situação não era a ideal, mas destaca a qualidade de transmissão do evento, que foi assegurada por uma empresa local.

Durante estes três dias, a produção do Festival Baía das Gatas, esteve a cargo da empresa CV Sonho, que foi a responsável por garantir, a transmissão em boa qualidade de imagem e som, a todos aqueles que assistiam ao evento

Para Bento Santos, responsável da empresa, apesar do nervosismo inicial, devido a “grandeza” do evento, com um “friozinho na barriga”, no primeiro dia, mas que ao longo dos três dias, foi ficando cada vez mais tranquilo e menos ansiosos.

Santos, conta que a sua equipa esteve “bom tempo a preparar esta transmissão, e que a preparação foi adquirida ao longo do estado de emergência e após a quarentena, com a realização nos últimos meses de vários meses. “A CV Sonho teve essa ideia de fazer esses ‘lives’ depois da quarentena e ao ver o nosso trabalho, a Câmara convidou-nos para integrar esta equipa e fazer a transmissão do evento.

E que ao longo destes dias, assegura Beto Santos, superou todas as expectativas, somando milhares de visualizações e com feedback positivo. “Mais de 50 mil visualizações no sábado. Tivemos um feedback 100% positivo”, afirma este empresário que diz que não estavam a espera de chegar a tanto. “Foi estrondoso”.

Sobre a continuidade do trabalho feito, diz que mesmo que nas próximas edições, com público, esta vai continuar a ser uma forma de expandir em termos de assistência, portanto um projeto, mais que viável ao longo tempo.

Um festival que mesmo em sua edição virtual, mobilizou dezenas de pessoas ligadas à estrutura, como a instalação do palco, iluminação e equipamentos e toda produção do meio musical, que foram totalmente afetadas pela pandemia do covid 19.

Um evento que vai ficar na memória como um festival singular, que além de ser uma homenagem à Baía das Gatas, foi também uma homenagem aos profissionais de saúde do país.

Elvis Carvalho