Coreia do Norte obriga donos a darem cães devido à escassez de alimentos

17/08/2020 21:27 - Modificado em 17/08/2020 21:27

Medida do líder Kim Jong-un tem como objetivo “apaziguar” o descontentamento público no meio de uma crise económica.

ACoreia do Norte está a obrigar os habitantes a entregar os cães às autoridades devido à “escassez de alimentos” no país. Conta a Sky News que os populares estão preocupados com a possibilidade de o governo vender os animais a restaurantes que tenham carne de cão no menu.

De acordo com a publicação britânica, Kim Jong-un pretende desta forma “apaziguar” o crescente descontentamento da população com a crise económica que o país atravessa.

Além disso, o líder da Coreia do Norte acredita que ter cães como animais de estimação é “um símbolo da decadência capitalista” e por isso estes devem ser confiscados aos donos.

Kim proibiu a posse de animais de estimação em julho, defendendo que esta é uma “tendência manchada pela ideologia burguesa”, revelou o jornal sul-coreano Chosun Ilbo.

“As autoridades identificaram todas as famílias com cães e estão agora a forçá-los a entregar os animais ou então confiscam-nos à força”, descreveu uma fonte.

De acordo com a mesma publicação, alguns dos animais estão a ser enviados para jardins zoológicos do estado e outros estão a ser vendidos a restaurantes que vendem carne de cão.

Recorde-se que a carne de cão é popular na China e na Coreia, embora o seu consumo esteja a diminuir na Coreia do Sul.

