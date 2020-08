Cabo Verde com mais um óbito e 24 novos casos positivos de covid-19 em Santiago e no Fogo

17/08/2020 20:25 - Modificado em 17/08/2020 20:25

O nosso país registou esta segunda-feira mais um óbito provocado pela covid-19 e ainda o registo de mais 24 novos casos da infeção pelo novo coronavírus, aumentando o total nacional para 3.203. Também houve o registo de mais 19 recuperados.

Conforme o director nacional da Saúde, o nosso país registou hoje a 36ª morte provocada pela covid-19, registada na cidade da Praia. Segundo o mesmo trata-se de um cidadão que estava internado no Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia.

Os 24 novos casos foram detetados a partir de amostras analisadas nos laboratórios de virologia do país. Destes, 21 foram identificados na cidade da Praia, 2 em Mosteiros na ilha do Fogo e 1 no concelho de São Domingos.

A ilha de Santiago foco da pandemia da covid-19, teve hoje mais 19 recuperados, sendo a Praia com 9, Santa Catarina 2, São Salvador do Mundo 4, e São Miguel 4.

Com estes dados Cabo Verde passa agora a ter 3.203 casos acumulados, dos quais 2.336 já foram dados como recuperados, 829 continuam ativos, ainda 36 óbitos e 2 repatriados.